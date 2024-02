Juukselõikus 10 eurolt 15 eurole – menüükulu ehk järsu hinnahüppe anatoomia

Sellise hinnatõusu näite puhul on tegemist keinsistlikust majanduskäsitlusest tuttava terminiga menüükulud. Selle termini alge pärineb restoranimaailmast, kus reeglina ei muudeta menüüs olevate toitude-jookide hindasid jooksvalt kulude muutuste tagajärjel ükshaaval ja sendikaupa, vaid võetakse korraga ette kogu menüü ning pannakse kõikidele toodetele uued hinnad. Sealjuures tõstetakse sageli hindu varuga, et end mõneks ajaks tulevikus oodatavate sisendhindade ja -kulude tõusu vastu kindlustada ilma, et peaks «uut menüüd trükkima».