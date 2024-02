Kinnisvara nõudlus on kahanenud ning kasvanud laenukulud tekitavad küsimärke ärikinnisvara väärtustasemete kohta, kirjutab Bloomberg.

Morningstar arvutas kokku, et Euroopa avatud ja kinnistest kinnisvarafondidest on lunastatud osakute tõttu fondide maht kahanenud enam kui kümme protsenti, 180,7 miljardi euroni. Odava raha lõpp on viinud 11 kuul järjest fondidest raha väljavooluni.