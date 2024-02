Investorid panustavad, et esimene intressimäärade langetus leiab aset aprillis, samas kui enamik poliitikakujundajaid räägib juunist. Villeroy on varem öelnud, et ükski kuupäev pole välistatud ning kõik sõltub eurotsooni tulevastest majandusnäitajatest, vahendab Bloomberg.