Skandaal Soomes: vormelipiloot Valtteri Bottas reklaamib nikotiinitooteid

Tubakavad nikotiinipadjakesed on alternatiivtoode huuletubakale, mille müük on Euroopa Liidus keelatud. Ainsaks erandiks on Rootsi. Ehhki kõnealune toode ei sisalda tubakat on nikotiinisisalduse tõttu nende toime huuletubakale väga sarnane. Bottase reklaamitud toode kahjustab tervist ja võib tekitada sõltuvust. Seega on alaealistele selle müük keelatud.