Ahastuses ettevõtja: ma pean alla laadima ka aegunud dokumendid

Postimehele saabunud vihje kohaselt proovis MTÜ juhatuse liige esitada majandusaruannet e-Äriregistris, kuid selgus, et seda ei saa teha enne, kui on alla laetud ja kustutatud dokumendid, mis on kättesaadavad RIKi dokumentide kättetoimetamisportaalis.

«Mul on alates 2010. aastast üle 80 dokumendi, mis on vaja majandusaruande esitamiseks alla laadida, sealjuures on dokumendid, mis on aegunud,» ütles MTÜ juhatuse liige. Ta lisas, et tegemist on dokumentidega, mis ei ole seotud MTÜ-ga vaid tema kui isikuga. Isik mainis, et ta saab küll dokumendid kätte paberkujul, sest need saadetakse ka mitu korda postkasti, kuid paberkujul dokumente ei soovita. «E-riik, mis on läinud absurdseks, tahaks esitada paberkujul, aga pole võimalik,» nentis ta.