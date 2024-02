Salomets kinnitas, et raudtee valmib 2030. aastal. «Mingisuguse muu stsenaariumiga me ei tööta,» ütles ta. Salomets selgitas, et ta peab silmas raudtee peatrassi ning sellega seotud ühendused ei pruugi selleks tähtajaks valmida. Aga see tähendab ikkagi, et Tallinnast Riiga ja Vilniusesse saab rongiga reisida.