Punase mere kriis ⟩ Huthide rünnakud lähevad kaupmeestele maksma miljardeid, hinnatõusust ei pääse ka tarbijad

Iraani toetatud Jeemeni huthi-mässuliste rünnakud Punasel merel häirivad merekaubandust juba kolm kuud. Briti kaupmehed kurdavad, et Hiina kaupade transport on kallinenud sel aastal 250 protsenti. Eesti logistikaettevõtte DSV tegevjuht Alvar Tõruke ütles jaanuaris, et Aasiast meile suunduva impordiveo hinnatase on tõusnud mullusest madalaimast punktist arvates koguni ligi neli korda. Ainuüksi laevade kindlustushinnad on kerkinud vähemalt 50 protsenti. Kõik see kulude kasv kajastub varem või hiljem poeriiulite hinnasiltidel.