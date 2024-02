Luukas Ilves tehti asekantsleri ametist priiks

«Lähinädalail kuulutatakse välja konkurss uue digiarengu asekantsleri leidmiseks. See on üks keerulisemaid ja põnevamaid rolle Eesti avalikus teenistuses. Vaja oleks inimest, kellel on varasem kogemus suurte muutuste juhtimisel, sealhulgas avalikus sektoris; sügavad digivaldkonnaalased teadmised ning rohkelt karismat ja enesekindlust, et tegutseda Eesti eest Euroopas ja üle kogu maailma,» lisas Ilves.