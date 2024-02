Soome tahab eluea ületanud tuumajaamas toota elektrit 2068. aastani. Eesti soovib sõna sekka öelda

Tänaseks on Teollisuuden Voima tulnud välja plaaniga tõsta tuumareaktorite eluiga veel 10 või 20 aasta võrra. Projekti kohta on algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH), mis piiriülesest keskkonnamõjust ja Espoo konventsioonist tulenevalt on jõudnud ka Eesti ametkondade lauale.