VALMIS OLLA ⟩ Riik jagab kiirematele majaomanikele rekordsuurt renoveerimistoetust

See tähendab, et toetatava tegevuse jaoks on ette nähtud fikseeritud summa, mis ei muutu, isegi kui projekt läheb plaanitust kallimaks või odavamaks. Toetuse saamiseks ei pea esitama arveid ega maksekinnitusi.

Sarnaselt varasematele voorudele sõltuvad ka 2024. aastal toetuste määrad tehtavate tööde mahust ja asukohast. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetussumma Tallinnas ja Tartus kuni 30 000 eurot, nendega piirnevatel aladel kuni 40 000 eurot ja mujal kuni 50 000 eurot. See tähendab, et rohkem makstakse toetust seal, kus rekonstrueerimine on riigi toeta eriti raskendatud, teatas kliimaministeerium.