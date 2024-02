Tele2 hoiatab: väikese ja keskmise suurusega ettevõtted vajavad küberpättide eest paremat kaitset

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja Statistikaameti korraldatud uuringust selgub, et Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) pööravad küberturvalisusele oluliselt vähem tähelepanu kui suurfirmad ning võivad seetõttu langeda kergemini ka küberrünnete ohvriks. VKE-de juhid peavad küberturvalisuse teemat küll oluliseks, kuid see ei ole nende jaoks esmatähtis.

«Kahjuks hakatakse küberturbesse panustama sageli alles siis, kui päriselt midagi juhtub. Paljude ettevõtjate teadlikkus küberruumis levivate ohtude kohta on paraku madal. Samuti ei teata, millised on küberrünnakute kahjud või intsidentide juhtumise tõenäosus,» ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juht Märt Hiietamm.

Tele2 Eesti IT turvaspetsialisti Triin Paltsi sõnul muutub küberturvalisus ajas aina olulisemaks, sest iga uus tehnoloogia annab samaaegselt uue tööriista kurjategijatele. «Näiteks kasutavad petturid tehisintellekti, et jõuda massiliselt veelgi rohkemate ohvriteni,» ütles ta.

«Suurtel organisatsioonidel on vahendid ja teadmised, et prioriseerida küberturvalisust ja teha vastavaid investeeringuid. Ühelt poolt sunnivad kaitsesse investeerima erinevad regulatsioonid ja teisalt motiveerib ettevõtteid riski ja tulu suhe, sest mida suurem on ettevõte, seda ulatuslikum on rünnaku korral tekkiv kahju. Suurtest jäävad aga maha väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle jaoks tundub investeering küberturvalisusesse liialt suure kuluna. Seetõttu oleme Tele2-s lisanud ärikliendi paketti Bitdefenderi viirusetõrje, mis on üks parimaid kaitseid viiruste, õngitsuslinkide ja pahavara rünnakute vastu,» ütles Palts.