Ehitusettevõtetel seisavad ees keerulisemad ajad

Ehitusturg on viimastel aastatel väga kiiresti muutunud, sedastas Nordeconi aruanne. «Kõrget pingestatust hoiavad eelkõige kõrge inflatsioon ja kõrged intressimäärad. Statistikaameti andmetel on ehitushinnaindeks tõusnud mitu aastat järjest ja tööjõu kallinemine tingib jätkuvalt kõrge ehitushinna,» teatas ettevõte. «Vaatamata ehitushinna indeksi tõusule on nõudluse vähenedes ehituse sisendhinnad aasta teisel poolaastal pigem stabiliseerunud. See ei ole aga veel piisav nõudluse koheseks kasvuks, kuna planeeritud ressurssidega ei ole enam võimalik kavandatud investeeringuid teha.»