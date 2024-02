Analüüs ⟩ Nafta hinda tõstavad prognoosid majanduse kasvust

Nafta hinda tõstab ka USA laovarude kasv ning analüütikute prognoosid nii majanduse kasvu kui ka naftatoodangu vähenemise kohta. «Hoolimata sellest, et USA laovarud olid viimasel nädalal kasvus, jäi see alla analüütikute ootustele. Ootus kasvuks oli 1,9 miljonit barrelit kuid tegelik kasv oli 670 000 barrelit,» sõnas Sassi.

Mootorikütuste hinnastamisjuht tõi välja, et majandusprognoosid on muutunud USA ja Hiina majanduse kasvu osas optimistlikumaks, mis tõstab ka nõudlust nafta järele. Samas korrigeeris EIA (Energy Information Administration) USA naftatoodangu prognoosi 2024. aastaks pisut allapoole vähendades nii nõudlust kui pakkumist 40 000 barrelile päevas.

Ta lisas, et sektori turgutamiseks vähendati Hiina pankade kohustuslikke reserve ning väidetavalt on riigi poolt pankadele surve vabanenud reservide arvelt jätkata kinnisvarasektorile laenude andmist. Pessimismi lisab ka see, et Hiina tööstusaktiivsuse on viimased neli kuud olnud languses ning langus jätkus ka jaanuaris.