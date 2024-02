Statistika: virtuaalkaardiga maksmine muutub aina populaarsemaks

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul on viipemaksed on Eestis vaid paari aastaga väga populaarseks saanud. «Inimesed eelistavad üha enam kasutada moodsaid makselahendusi – viipemaksed on tõeliselt mugav ja turvaline viis kontaktivabalt ostude eest tasumiseks. Just seepärast oleme klientidele avanud maksmisvõimaluse nii Apple’i, Garmini, Fitbiti kui ka Androidi seadmetel,» sõnas Goroško.