Turismijuht: Vene-Ukraina sõda ei ole Eesti turismi suurim mõjutaja

Aavik tõi välja, et kogu Euroopas on hästi taastunud lõunapoolsed sihtkohad, kuid teistel läheb taastumiseks veel aega. «Eesti turismis tähendab see, et peame oma naabreid hoidma veel paremini kui seni ja pakkuma neile siiatulekuks häid põhjusi. Arvestades lähiturgude osakaalu kasvu, on kõige kiiretoimelisem retsept inimeste siiatoomiseks ja turismitulu kasvatamiseks head sündmused,» sõnas turismijuht.