Alexela tõstab börsipaketi kuutasu

Alexela erakliendi segmendijuht Ester Ausmees ütles Postimehele, et viidatud pakett kuutasuga 4,99 on täna turul kõige odavam börsipakett klientidele tarbimisega üle 10 000 kilovatt-tunni aastas, mis on enamasti eramaja tarbimine. «Eristume turul sellega, et kõik meie börsihinnaga paketid on 12-kuulise hinnaperioodiga, mis tähendab, et garanteerime hinna 12 kuuks. Viidatud paketi klientide hinnaperiood on lõppemas ja seetõttu saatsime neile ka info hinnaga uueks hinnaperioodiks,» märkis Ausmees.