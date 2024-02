Valitsus muutis pikaajalise haiguselehe tingimused paindlikumaks

Riigikokku saadetud eelnõu kohaselt on võimalik alates haiguslehe 61. päevast jätkata töötamist, kusjuures tervisekassa maksab palgavahe hüvitist kuni 122 päeva. Palgavahe hüvitis arvestatakse haiguslehele jäämisele eelnenud päeval kehtinud töötasust. Seda eeldusel, et tööandja ise maksab vähemalt poole senisest töötasust. Kokku aitab see taastada inimese haigeks jäämise eelse sissetuleku.