Aastast 2024 hakkas ELis ja mitmetes kolmandates riikides kehtima miinimumtulumaks suurkontsernidele, mille käive ulatub aastas üle 750 miljoni euro. Riigid, kus on vähem kui 12 suurkontserni emaühingut, saavad kasutada erandit, mille kohaselt ei pea miinimummaksu esimese kuue aasta jooksul kohaldama.

«See erand on lisatud maksudirektiivi Eesti soovil. Seda võimalust me ka kasutame, et lükata keerulise ja kuluka süsteemi loomine edasi nii kaua kui võimalik. Sellega vähendame nii maksuameti kui ettevõtjate halduskoormust,» sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Miks maks edasi lükatakse?

«Edasilükkamine võimaldab meil ka ära oodata kuniks kõik miinimummaksu puudutavad reeglid on kokku lepitud. Praegu on nende ülevõtmine teistes riikides juba hulgaliselt küsimusi tekitanud ja OECD on koostamas vastavaid suuniseid. Seniks on olemas ka suur risk, et uusi reegleid tuleb peatselt muuta,» selgitas maksupoliitika osakonna nõunik Inga Klauson.

Miinimummaksu direktiivi peamine nõue on, et suurkontsernide efektiivne maksumäär peab olema vähemalt 15 protsenti igas riigis, kus nad tegutsevad.

Eesti erand kontserni ettevõtteid teistes riikides tekkivast miinimummaksu kohustusest ei vabasta. Küll vähendab see nii ettevõtete kui ka maksuhalduri halduskoormust Eestis. Kui Eesti ettevõtetel tekib teistes riikides miinimummaksukohustus, on miinimummaksu reeglites veel üks Eesti soovil lisatud erand, mis võimaldab miinimummaksukohustuse tasumise nelja aasta võrra edasi lükata. See erand võimaldab mingil määral säilitada Eesti ettevõtete tulumaksusüsteemi atraktiivsust.