500 eurot puhtalt kätte: selgus, kui palju Eesti inimesed palka juurde küsivad

Palgasurve töökoha vahetamisel on leevenenud – kui eelmisel aastal oli palgasurveindeks töökoha vahetamisel 34 protsenti, siis praeguseks on see langenud 25 protsendile, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud üle 8100 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest.