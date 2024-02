Korobeinik: pangamaks tooks riigile kaks korda rohkem raha kui automaks

«Valitsuse eesmärk on vähendada Eestis autostumist, kuid sellega üritatakse lahendada probleemi, mida ei ole olemas. Eesti on hajaasustusega riik – ühe ruutkilomeetri kohta on meil 23 autot, Saksamaal on vastav näitaja kuus korda suurem. Seega ei saa me rääkida autode rohkusest,» ütles Korobeinik.