Läänemets: valitsus valmistab sisuliselt ette astmelise tulumaksu tulekut

«Ma ütleks astmelise tulumaksu koha pealt seda, et kui paremerakonnad kaotavad maksuküüru ja teevad tulumaksu ühetaoliseks, siis tegelikult me valmistame ette astmelise tulumaksu tulekut ja seda teevad Reformierakond ja Eesti 200 koos sotsiaaldemokraatidega, mina vaataks seda nii," rääkis Läänemets.

«Esiteks, kui oleks see vana maksuküür alles olnud ja me tahaks teha sellist tavalist, kahe-kolme-nelja astmega süsteemi, siis see oleks kallis olnud ja mitusada miljonit maksnud,» sõnas Läänemets.