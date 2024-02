Merko Ehitus: täna oleme keerulisemas turuolukorras

Kontserni ehitusteenuse lepingute portfell jätkas neljandas kvartalis kasvu ja ületab varasemaid ootusi, tasakaalustades korterituru langusest tingitud negatiivset mõju kontserni ehitusmahtudele ja müügitulule. Samas on ehitusteenuse kasumlikkus endiselt surve all ja riskid jätkuvad – tarneahelates on järjekordne hinnatõus ning tulenevalt makromajanduslikest probleemidest on eratellijad investeeringute osas äraootaval seisukohal. Töös on palju kaitseotstarbelisi ja energeetikaga seotud objekte, ent keskpikas horisondis nende tellimuste mahud langevad. Seetõttu on jätkuva tähelepanu all kontserni ettevõtete riskide juhtimine, eeskätt hinnariskide maandamine. 2023. aastal sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 501 miljoni euro väärtuses ehk 58 protsenti enam kui aasta tagasi ning ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes üle 60 protsendi, 477 miljoni euroni.