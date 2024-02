Snoop Dogg kaebas toidupoe kohtusse oma toodete varjamise tõttu

Tuntud räpparid väidavad, et nende Snoop Cereal ja Momma Snoop kaubamärki kandvate hommikuhelveste karbid olid tarbijate eest ära peidetud ja neile valetati, et hommikuhelbed on otsas. Samuti kritiseerisid räpparid oma hommikuhelveste krõbedat hinda, nimelt maksavad need üle kümne dollari.