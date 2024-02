Ukraina üllatav majanduskasv meelitab juba sinna investeerima

Sellelt aastalt oodatakse Ukraina majanduskasvu aeglustumist, kuid kasv näib tulevat siiski paar korda suurem kui Euroopas keskmiselt. Prognooside järgi kasvab Ukraina sisemajanduse kogutoodang (SKT) tänavu umbes 3,5 protsenti ja 2025. aastal kuus protsenti. Investeeringud Ukrainasse suurenesid eelmisel aastal 17 protsenti ning 2024. aastal on investeeringute kasv 12 ja 2025. aastal 28 protsenti.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on Ukraina majandus viimase kümnendi jooksul langenud neljal aastal. Kõige enam vähenes see muidugi 2022. aastal, mil algas täiemahuline sõda. «Kuigi eelmisel aastal pöördus Ukraina majandus kasvule ning ka selleks ja järgmiseks aastaks prognoositakse SKT kasvu, on majanduse väljavaade väga ebakindel ja riik sõltub suuresti lääneriikide rahalisest abist,» ütles Mertsina.