Šokolaadi ähvardab hinnatõus ⟩ Kakaohinnad purustavad rekordeid

Kakaohinnad purustavad Londonis ja New Yorgis peaaegu iga päev rekordeid, kuna halb ilm hävitab saaki Ghanas ja Elevandiluurannikul, mis omakorda on toonud kaasa tarnekriisi. Need kaks Lääne-Aafrika riiki on maailma suurimad kakaotootjad, mida kasutatakse peamiselt šokolaadi valmistamiseks.