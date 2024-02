Kõik euromaksed peavad edaspidi kohale jõudma kümne sekundiga

Uus määrus suurendab ülekannete turvalisust ning annab nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele kindluse, millal raha nende kontole laekub. Seejuures peavad pangad ja muud makseteenuse pakkujad tagama, et teenus on klientidele taskukohane.

Uued reeglid näevad ette, et ülekanne peab jõudma saajani kümne sekundi jooksul, sõltumata nädalapäevast või kellaajast. Samuti peab maksja saama kümne sekundi jooksul kinnituse, kas raha on adressaadini jõudnud või mitte.

Reegleid peavad hakkama täitma ka riigid, mis ei kuulu euroalasse, kuid mille pangad võimaldavad teha euromakseid. Neile on siiski ette nähtud pikem üleminekuperiood ning kümne sekundi reegel kehtib üksnes tööajal, sest nende makseasutuste käsutuses olevatest eurovarudest ei pruugi töövälisel ajal tehtud suurte maksete viivitamatuks sooritamiseks alati piisata.

Pangad ja makseteenuse pakkujad peavad tagama maksete turvalisuse ning neil peab olema töökindel ja ajakohane süsteem pettuste ärahoidmiseks ja vigade minimeerimiseks. Kui pank või makseteenuse pakkuja ei ole rakendanud vajalikke meetmeid ning see põhjustab kliendile rahalist kahju, võib klient nõuda kahju hüvitamist.

Lisaks peavad pangad ja makseteenuse pakkujad hakkama kontrollima, et klient ei ole kantud rahapesu või terrorismi rahastamise tõttu karistatute registrisse.

Teema raportöör Euroopa Parlamendis Michiel Hoogeveen ütles pärast hääletust, et Euroopa maksesüsteemi ajakohastamist on pikisilmi oodatud. «Nüüd lõpuks on nii eraisikutel kui ka ettevõtetel põhjust rõõmustada. Enam ei pea ülekannet mitu tööpäeva ootama. Raha jõuab kohale kümne sekundi jooksul, sõltumata nädalapäevast ja kellaajast.»