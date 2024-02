Eksperdid: Euroopas käib võitlus energia pärast

Euroopa Liidu majanduse suurimad mõjutajad on praegu Ukraina sõda ja rohepööre. Esimese tõttu mängitakse ümber eksporditurge ning teisega lülitub hindadesse keskkonnamõju. Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul jätkub endiselt fossiilkütuste ajastu, kuid rohepöörde tõttu muutub toorme vajadus. «Toimub turgude ümberjaotumine ning võidavad need, kellel on strateegilised eelised toorme suhtes, olgu selleks taastuvenergia võimsused või midagi muud. Me oleme silmitsi erakordse hetkega, kus peame otsustama, kas tegutseda või jääda hiljaks, sest uus rohemajandus toetub teistsugusele sisendile,» ütles ta.