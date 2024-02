«Vajame Eesti tuumaprogrammiga jätkamiseks kindlust, et kasutatud tuumkütuse lõppladustuseks on meie geoloogiale sobiv ja ohutu viis ning seetõttu oleme otsustanud jätkata koostööd Deep Isolationiga süvapuurauk-ladustuse võimaliku rajamise uurimiseks Eestis, et olla vastavuses Euroopa Liidu jätkusuutliku rahastuse taksonoomia nõuetega,» selgitas Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.