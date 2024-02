Rahandusministeerium avaldas, millal hinnatõus võib taanduma hakata

«Mõnes kaubagrupis, kus on jaemüük näidanud suuremat langust ning üldpilti moonutavad hooajalised allahindlused, on kõrgema maksumäära ülekandumise mõju keerulisem hinnata ning see võib toimuda mõningase nihkega. Teise meetmena kergitas jaanuaris hindu kõrgem alkoholiaktsiis,» tõi Pungas pressiteates välja.