Veebimeediasait Visual Capitalist, koondas andmed erinevatest allikatest (Wikipedia, Yahoo Finance ja tehnoloogiaanalüüsifirma Omdia) ning koostas edetabeli kõigi aegade enimmüüdud mobiiltelefonidest. Andmetest selgub, et globaalset mobiilitelefonidturgu on valitsenud kaks suveräänset liidrit. Nutitelefonieelse perioodil müüdi kõige enam Nokia telefoni ning nutitelefonide turu valitseja on iPhone.