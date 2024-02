Autofirma: suur hulk tagasikeritud hodomeetriga sõidukeid näitab, et Eesti seadused ei ole piisavalt ranged

Kui paljudel autodel on mõõdik tagasi keritud?

«Õigusloome seisukohalt on äärmiselt oluline seda valdkonda reguleerida. Eduka pretsedendi korral väheneks suure tõenäosusega pettuste hulk, mis on kasutatud autode turu jaoks väga oluline. Üks pretsedent on just see, mida iga riik vajab kasutatud autode turul läbipaistvuse loomiseks,» sõnas carVerticali kommunikatsioonijuht ja autoekspert Matas Buzelis.