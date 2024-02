Finnair hakkab reisijaid kaaluma

Tänapäevased ohutus- ja tarkvarasüsteemid suudavad Hildermani sõnul täpselt välja kalkuleerida lennuki kogukaalu, õhutiheduse, tuule ja muude tegurite mõju lennukite õhkutõusmis- ja maandumiskiirusele ja -nurgale ning hoovõtu pikkusele. «Tänu sellele on ohutus tagatud isegi olukordades, kus reisijate koosseis on ebatüüpiline, näiteks varahommikusel lendudel, kus enamasti ärimehed, kes kipuvad keskmisest reisijast rohkem kaaluma,» ütles ta. «Kütuse, lasti ja lennuki enda kaal on reisijate omast mitu korda suurem, mistõttu nende mõju on vähene.»

Inimesed on kogukamad

Seniste kaalu-uuringute tulemused näitavad, et reisijate kaal on paarikümne aastaga kasvanud neli kuni kuus kilogrammi. 2022. aastal avaldatud aruandes leiti, et see on meestel keskmiselt 82 kg ja naistel 68 kg. Samas aga muutuvad istmeridade vahed järjest väiksemaks. Hilderman märkis, et lennufirmade istmed ja nende paigutus põhinevad 1950.–1970. aastate reisijate keskmisel kaalul. «Inimesed on praegu kogukamad, kuid istmete vahed väiksemad,» ütles ta. «Mõnel juhul on see vaid 73 sentimeetrit, mis on täiesti naeruväärne.»