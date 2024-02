Soome ja Eesti süsteemihaldurid on jõudnud Estlink 2 rikkekohale väga lähedale ja pole võimatu, et juba kolmapäeval leitakse koht üles, ütles ETV saates «Esimene stuudio» Eleringi juht Kalle Kilk. Ta lisas, et ühenduse pahatahtlik lõhkumine on pea täielikult välistatud.