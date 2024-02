Palgatõus või streik: töötajad nõuavad nüüd juba 40-protsendist palgatõusu

Boeingi suurim ametiühing IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) on endiselt rahulolematu 2014. aasta lepinguga, mis kaotas pensionid ja piiras palgatõusu. Nõudes 40 protsendilist palgatõusu kolme või nelja aasta jooksul, tugineb IAM tugevnenud USA töölisliikumisele, kvalifitseeritud lennundustöötajate nappusele ja Boeingu survele stabiliseerida oma tehastes tootmist.