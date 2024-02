Heido Vitsur selgitas, miks töötute arv enam tõenäoliselt palju ei kasva

Vitsuri sõnul on ta mõõdukalt optimistlik, et töötute arv enam ei suurene. «Me peame arvestama, et igal aastal tuleb meil madala sündimuse tõttu tööturule inimesi tuhandeid vähem, kui meid varem tuli. Nii et kõik sektorid kannatavad tööjõupuuduse all ja seetõttu tööpuudus, ma arvan, kiiresti kasvama ei hakka,» selgitas Vitsur.