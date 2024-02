Swedbank: töötleva tööstuse langus on taandumas

«Suurima kaupu eksportiva majandusharu, töötleva tööstuse tootmismahu langus eelmise aasta viimastel kuudel taandus, vähenedes aastases võrdluses ligi 2 protsenti. Kuises võrdluses suurenes tootmismaht juba teist kuud järjest, kusjuures detsembris oli see kasv ligi 6 protsenti. Sellise tugeva kuise kasvu taga oli peamiselt toiduainete, laevade, puittoodete ja elektroonikatoodete tootmise suurenemine,» tõi Mertsina värsket statistikat kommenteerides välja.

«Kuigi laevade toomine on väike tegevusala, oli selle tootmismahu kasv aasta viimasel kuul erakordselt tugev,» osutas ta. «Kahekuuline tootmismahtude suurenemine toob töötleva tööstuse langusest väljumise varem prognoositust ettepoole. Sellegipoolest on selle majandusharu paljude tegevusalade, eriti just puidu- ja keemiatööstuste, ehitusmaterjalide ning masinate ja seadmete tootmise languse mõju majandusharule jätkuvalt suur,» lisas ökonomist.