Jaanuari keskpaigas teatas Tartu Vangla, et töö ümberkorralduste tõttu koondatakse käesoleva juunikuu lõpuks 102 töökohta. ERRi uudisteportaal kirjutab, et 1. juulist vähendatakse Tartu vanglas kohti poole võrra, samas kaotab selle tõttu töö 90 inimest, ütles vanglateenistuse juht Rait Kuuse. Tartu vanglast viiakse 250 vangi üle Tallinna vanglasse ning Tartu vanglasse jääb 1. juuli seisuga veidi üle 300 vangi. Praeguse seisuga on Tartus 555 kinnipeetavat.