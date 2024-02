Kaasatud 90 miljonit dollarit suunatakse globaalsesse laienemisesse. Ühtekokku on Starship investoritelt kaasanud 230 miljonit dollarit.

Starship Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuhi Ahti Heinla sõnul on Starshipi-suguse ettevõtte loomiseks vaja vähemalt kümmet aastat, et täiendada tehnoloogiat, tõhustada tegevust ja vähendada kulusid, et muuta viimase miili autonoomne kojukanne elujõuliseks ning jätkusuutlikuks. «Oleme valmis vallutama maailma, mõeldes suurelt ja ambitsioonikalt, eesmärgiga muuta miljonite inimeste igapäevaelu paremaks,» märkis Heinla.