Eelnõu ettevalmistamisel osalenud riigiduuma seadusandliku komisjoni esimees Pavel Krašeninnikov kinnitas Fontankale, et eelnõu on esimeseks lugemiseks valmis. Krašeninnikovi sõnul on seaduse mõte selles, et abielu saab registreerida «erioperatsioonis» langenuga pärast seda, kui inimese surm on kohtuotsusega kinnitatud.