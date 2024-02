«On tähelepanuväärne, et kasvavad toiduainete hinnad niivõrd suurele osale inimestest muret teevad. Fakt, et 76 protsenti rahvastikust on hinnatõusust oluliselt mõjutatud näitab, et üha rohkemad on sunnitud oma toidukorvis muudatusi tegema,» märkis Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen. Ta lisas, et toidu hind mõjutab absoluutselt kõiki, aga proportsionaalselt mõjub see vähem kõrgema sissetulekuga inimestele ning avaldab suuremat mõju väiksema palgaga elanikkonnale.