Coop Pank: tähtajaliste hoiuste intressid on languses

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul olid Eesti pankade tähtajaliste hoiuste intressid viimase 12 kuu jooksul Euroopa kõrgeimad, kuid nüüd on märgata nende langemist. «Intresside langustrend on alanud tänu Euroopa Keskpanga rahapoliitilistele otsustele ja inflatsiooni taandumisele. Meil ei ole võimalik neid muutusi ignoreerida ja sellepärast on näiteks ka Coop Pank korrigeerinud tähtajalistele hoiustele makstavaid intresse. Oleme langetanud keskmisi ja pikkade tähtaegade hoiuste intresse juba alates detsembrist, sest näeme, et majandust jahutav kõrgete intresside ajajärk on lõppemas ja see on ka rahaturgude üleüldine ootus,» sõnas Truu.