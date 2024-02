Kütusemüüjad täitsid kohustusliku biokütuste osakaalu nõude

«Jaanuari lõpu seisuga on 2023. aasta kütuseturu andmed kokku kogutud ja üle paari aasta saame kiita kõiki Eesti kütusemüüjaid: biokütuste osakaalu nõue on 2023. aasta arvestuses kõigil täidetud. On näha, et hoolas järelevalve ja koostöö Maksu-ja Tolliametiga kannab vilja,» ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.