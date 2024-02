Jeff Bezos võib peagi saada maailma rikkaimaks inimeseks

Amazoni asutaja ja nõukogu esimees on Bloombergi miljardäride indeksi järgi sel aastal oma hinnangulist rikkust 20 miljardi dollari võrra suurendanud. See kajastab peamiselt Amazoni aktsia 13 protsendilist tõusu sel aastal, mis on tõstnud ta rikkamate nimekirja teisele kohale 197 miljardi dollari suuruse netoväärtusega.