«Traditsiooniliselt on pangad arvutanud laenuvõimekust, lisades kokkulepitud intressimäärale teatud protsendi – et tagada laenuvõtja võime maksta kõrgemat intressimäära, kui see peaks tulevikus tõusma. See on toiminud kindlustusena ebasoodsate turutingimuste vastu, kuid on kaasa toonud piirangud sellele, kui suurt summat inimestel on võimalik laenata,» seletas Saksing.