Oodatakse, et Edinburghi ministrid kinnitavad, et alkoholi miinimumühiku hind tõuseb mai alguses 50 pennilt 65 pennini.

Möödunud aasta Šotimaa rahvatervise instituudi andmed näitavad, et miinimumhind on aidanud vähendada alkoholiga seotud surmajuhtumeid 13,5 protsenti. Paraku on Šotimaal aga viimase kolme aasta jooksul alkoholiga seotud surmajuhtumite arv siiski kasvanud 25 protsenti ja alkoholiravi teenuste kasutamine on langenud 40 protsenti.