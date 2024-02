Kuidas on Wolt+ programmil siiani läinud?

Wolt+ lansseeriti kaks aastat tagasi ning selle aja jooksul on programm laienenud 22 turule. Wolt+ liikmed on praeguseks säästnud kokku üle 70 miljoni euro ja kuupass on toonud täiendavat müüki enam kui 75 000 koostööpartnerile alates restoranidest kuni jaemüüjateni.