Varajaste broneeringute rohkus ajendab vedajaid suvel lendude arvu suurendama: Euroopa lennufirmad pakuvad aprillist oktoobrini reisijatele koguni 817,5 miljonit istekohta, mis on analüüsifirma OAG andmetel rekordiline. «Nõudlus on kõikjal väga tugev,» ütles Wizz Airi tegevjuht József Váradi Financial Timesile.