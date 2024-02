Energeetik: Eesti võiks aktiivsemalt kasutada lund

Lumi on loodussõbralik jahutusallikas

Lume kasutamisel energia salvestamiseks on Krupenski vaates mitmeid eeliseid. See on tema sõnul keskkonnasõbralik lahendus, sest lumi on taastuv ja keskkonnasõbralik jahutusallikas, mis ei tekita kasvuhoonegaaside heitmeid. Samuti on lumel kõrge soojusmahtuvus, muutes selle efektiivseks külma salvestamiseks. Lisaks on külma kliimaga riikides talvel lumi alati saadaval ja suvel saab seda kasutada jahutamiseks.