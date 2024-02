Legendaarne mööblitootja avas Tallinnas uue esindussalongi

Standardi eesmärk on seal lisaks enda toodete esitlemisele pakkuda kohtumispaika sarnase mõtteviisiga Eesti tootjatele ja teenusepakkujatele. Standardi juhatuse liikme Jonatan Karjuse sõnul on ja jääb ettevõtte südameks kvaliteetse sisustuse tootmine.

Karjus selgitas, et Standard on kogu oma 80 tegutsemisaasta jooksul loonud oma toodetega innovatsiooni, mida on pärjatud mitmesuguste auhindadega ning mis on seetõttu aidanud Eesti disaini paljudesse riikidesse eksportida.