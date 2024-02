Omniva: logistikasektoris on oodata konsolideerumist

«Lääne lennukid ei saanud enam Hiinast otse Euroopasse lennata, kuna pärast Venemaa agressiooni algust on sealne taevas suletud. See omakorda tähendab meie regioonist startivatele lennukitele senisest 2–3 tundi pikemat lennuaega Aasiasse. Teekonna pikenemise tõttu võtsid kaubalennukid peale vähem kaupa, mis muutis omakorda tarnehinna kõrgemaks ning kasvas ka logistikaettevõtete keskkonnajalajälg,» kirjeldas ta.

2024. aastal siseneb Baltikumi pakiautomaatide turule Leedu Post. Selle sammu valguses on Kukemelki sõnul väiksema turuosaga ettevõtetel siinsel turul tõenäoliselt veelgi raskem ning ilmselt on sel aastal näha juba esimesi ettevalmistusi konsolideerumiseks või turult lahkumiseks.

«Enamikes Euroopa riikides on kaks-kolm, mõnel juhul neli üleriikliku võrgustikuga viimase miili teenusepakkujat. Leedus on neid hetkel viis, Lätis on peagi kuus ning Eestis viis. Sellises konkurentsis tekivad ilmselt nišiettevõtted, mis keskenduvad ainult teatud segmendile, näiteks kullerteenusele. Võtmesõnaks jääb efektiivsuse kasvatamine ja investeeringud põhivõrku, et tulla kliendile veelgi lähemale. Kindlasti huvitab logistikavaldkonda automatiseerimine ja innovatsioon, mida pakub näiteks robootika ja tehisaru kaasamine,» usub Omniva rahvusvahelise äri üksuse juht.